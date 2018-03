PESCARA. INAUGURAZIONE CENTRO RECUPERO TARTARUGHE MARINE.

PESCARA. Inaugurato sabato 20 dicembre 2014 a Pescara il primo centro d’Abruzzo per il Recupero delle tartarughe marine protette. Si tratta di un centro all’avanguardia in Italia per il rispetto delle norme in materia di intervento in tale settore e per quanto riguarda anche la tecnologia utilizzata, oltre al personale dei veterinari e biologi del Centro Studi Cetacei Onlus.La struttura, intitolata a Luigi Cagnolaro, zoologo recentemente scomparso e padre della moderna cetaceologia, è stata inaugurata, questa mattina, dall'assessore alla Tutela del Mondo Animale, Sandra Santavenere, in presenza dell'assessore all'Ambiente, Paola Marchegiani del veterinario Vincenzo Olivieri, presidente del Centro Studi Cetacei Onlus che è a capo dell’equipe che supporta il recupero e la cura delle tartarughe. Il Centro, che si trova in via di Sotto, è stato realizzato con l'obiettivo di contribuire alla salvaguardia delle tartarughe marine, oggi a rischio di estinzione poiché vulnerabili alle interazioni con le attività umane, in particolar modo la pesca e il turismo.