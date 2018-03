SCUOLA: A CHIETI CHIUSURA ANTICIPATA PER PRIMARIA CORRADI

CHIETI. Chiusura anticipata, da lunedì 22 dicembre, per la scuola primaria Corradi di Chieti a causa di un allagamento. Lo ha deciso con un'ordinanza il sindaco Umberto Di Primio. Un'ala dell'istituto si è infatti allagata per la fuoriuscita fortuita di acqua da un rubinetto. Il fatto è stato scoperto questa mattina. L'allagamento è stato rilevante con infiltrazioni che hanno interessato anche il sottostante piano dove si trova la scuola materna ed è stato necessario disattivare il sistema elettrico per motivi di sicurezza. Dell'accaduto è stato avvisato il personale del Comune in reperibilità, con l'assessore ai lavori pubblici Mario Colantonio, si è recato nella scuola dove in collaborazione con il personale scolastico si è proceduto alle operazioni di asciugamento. Sul posto anche i Vigili del Fuoco del Comando provinciale che non hanno riscontrato situazioni di pericolosità. La chiusura dell'edificio si è resa necessaria per motivi organizzativi e di sistemazione degli ambienti interessati dall'allagamento.