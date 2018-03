ELEZIONI COMUNALI: CHIETI, DI PRIMIO CANDIDATO SINDACO CENTRODESTRA

CHIETI. Umberto Di Primio è il candidato Sindaco del centro destra per le elezioni comunali 2015. Lo affermano i rappresentanti delle formazioni civiche di centro destra Liberato Aceto, Enrico Bucci, Palmerino Di Renzo e Giuseppe Giampietro. La scelta, aggiungono, «dopo tanti incontri ad ogni livello e dopo tante riunioni del tavolo politico». «Siamo lieti di aver contribuito con responsabilità e disponibilità al raggiungimento di tale obiettivo, convinti da sempre che certe decisioni che riguardano il futuro della città non possano essere affidate ai soli partiti, pur nel doveroso rispetto del loro ruolo, ma anche a quelle formazioni civiche che concorrono a mantenere la stabilità del governo cittadino. Un risultato, per il centro destra, all'insegna dell'unità che fa ben sperare».