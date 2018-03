CARABINIERI RECUPERANO AUTO RUBATA DOPO INSEGUIMENTO, TRE IN FUGA

PESCARA. Recuperata dai Carabinieri, dopo un inseguimento, ieri sera, una Bmw rubata a Roma che potrebbe essere stata utilizzata per commettere dei furti nel Pescarese. A bordo del veicolo c'erano tre giovani che, ad un posto di controllo nei pressi del casello autostradale di Manoppello, non si sono fermati all'alt ed hanno tentato la fuga. Inseguiti dai Carabinieri, hanno abbandonato il mezzo e hanno fatto perdere le loro tracce a piedi. I militari dell'Arma della locale stazione e della Compagnia di Popoli , a bordo del veicolo hanno trovato arnesi da scasso usati, con tutta probabilità, per furti nelle case. Sull'automobile verranno effettuati ulteriori accertamenti. Il posto di blocco era stato predisposto nell'ambito del dispositivo adottato di recente per contrastare e prevenire i reati contro il patrimonio.