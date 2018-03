TERAMO, SABATO ASSEMBLEA NAZIONALE CONTRO LA REPRESSIONE

POLITICA. TERAMO. Si terrà sabato 20 dicembre a Teramo presso l’Hotel Michelangelo alle ore 15 l’assemblea nazionale contro la repressione. Proprio da Teramo partirà una campagna nazionale per l’abrogazione del codice fascista denominato Rocco e saranno diversi i giuristi e gli avvocati che interverranno. Parteciperanno tra gli altri anche l’associazione ACAD(Associazione Contro gli Abusi in Divisa). «Sarò una giornata completamente dedicata a questa piaga repressiva figlia del ventennio fascista che investe un po’ tutti coloro che hanno il coraggio di alzare la testa contro un sistema pieno di disuguaglianze», commenta Davide Rosci, «un sistema che elargisce miliardi di euro a chi devasta i territori con opere inutili e in odore di mafia come la Tav, il Mose, l’Expo e che lascia alla finanza internazionale di saccheggiare i cittadini attraverso transazioni speculative volte solo ad arricchire i noti avvoltoi capitalisti che dettano l’agenda politica ai governi fantoccio». Il concentramento sarà a Piazzale San Francesco alle ore 14:00.