FA INCIDENTE E SCAPPA CON L'AUTO IN PRESTITO, DENUNCIATO

LANCIANO. Provoca un incidente stradale con una Smart prestatagli da un amico e poi fugge senza soccorrere l'altra conducente, a bordo di una Fiat 500, rimasta ferita e poi medicata in ospedale per lesioni giudicate guaribili in 15 giorni: protagonista della vicenda un 28enne di Lanciano, denunciato per omissione di soccorso; al giovane è stata anche ritirata la patente. Il 28enne è stato individuato grazie ad alcune cifre della targa dell'auto, segnalata dalla donna ferita nell'incidente: in due ore gli agenti della Polstrada di Lanciano hanno analizzato 2.400 combinazioni di targhe riuscendo a risalire al proprietario dell'auto che era ignaro dell'incidente.