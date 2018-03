PRATOLA PELIGNA. MORTO PRESIDENTE BCC CIAGLIA

PRATOLA PELIGNA. È morto ieri sera Domenico Ciaglia, presidente della Bcc di Pratola Peligna: stava guidando la sua auto in presenza della moglie, nei pressi della sua abitazione nel centro storico di Pratola, quando improvvisamente è stato colto da un malore, molto probabilmente da un infarto. Ciaglia, 76 anni, rieletto alla guida del Banco di Credito Cooperativo lo scorso maggio, ieri era stato premiato dal Coni all'Aquila per il suo impegno nella valorizzazione dello Sport. La notizia della morte ha fatto subito il giro del paese gettando nello sconforto l'intera comunità: anche il sindaco, Antonio De Crescentiis, e la vicepresidente della Provincia dell'Aquila, Antonella Di Nino, sono intervenuti esprimendo tutto il loro cordoglio per la scomparsa del concittadino.