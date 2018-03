LA RETE VODAFONE PER PRIMA NEL TUNNEL DEL GRAN SASSO

CRONACA. L’AQUILA. Vodafone Italia è la prima azienda di telecomunicazioni a coprire con tecnologia radio mobile il Tunnel del Gran Sasso d’Italia, situato sull’autostrada A24 Roma – L’Aquila – Teramo tra le progressive chilometriche 116+500 e 127+000. 5.000 mila tra auto private, bus turistici e vetture utilizzate per uso commerciale per ogni direzione: questi i numeri dei veicoli che ogni giorno percorrono la più lunga galleria situata interamente in Italia e la più lunga a doppia canna in Europa; per questo Vodafone, nell’ambito del suo piano di sviluppo delle reti mobili e fisse in Italia, ha intrapreso questo progetto di copertura che ha impiegato 15 tecnici per 3 mesi comprendendo anche le fasi di progettazione e ottimizzazione, e che ha visto il suo completamento in questi giorni. La copertura radio mobile realizzata da Vodafone è garantita da un impianto esterno il cui segnale viene propagato all’interno del tunnel attraverso un cavo fessurato, che consente di utilizzare il telefono cellulare all’interno di entrambe le carreggiate del Tunnel del Gran Sasso, per complessivi 20 km di autostrada.