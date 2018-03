TOLLERANZE ED INTOLLERANZA INCONTRO PUBBLICO CON MAGDI ALLAM

TORREVECCHIA TEATINA. Magdi Cristiano Allam in Abruzzo per un incontro pubblico presso la piccola cittadina di Torrevecchia Teatina. Un momento di riflessione per la comunità abruzzese, una disamina sulle attuali questioni spinose delle intolleranze sociali presenti anche nella nostra regione. Argomento sarà quello dell'intolleranza, anche motivo di approfondimento sullo stato dei rapporti sociali per la comunità locale. Organizzazione curata dalla comunità dell'impegno civico del piccolo centro che prevede una conferenza stampa di presentazione alle ore 17:15 presso la sala dell'Addolorata e successivamente, dopo le celebrazioni liturgiche nella chiesa parrocchiale, la testimonianza del noto personaggio di comunicazione.