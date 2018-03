PEDEMONTANA: SABATO TAGLIO DEL NASTRO A SANT’ONOFRIO

TERAMO. Con la partecipazione del sindaco di Campli, Pietro Quaresimale, sabato 20 dicembre, alle ore 11, si taglierà il nastro della Pedemontana, tratto sant’Anna/Floriano di Campli. La piccola cerimonia inaugurale si svolgerà nei pressi dello svincolo per Sant’Onofrio e, naturalmente, saranno presenti il presidente Renzo Di Sabatino e il consigliere incaricato della viabilità, Mauro Scarpantonio; i progettisti, i tecnici che hanno seguito l’opera, le imprese che vi hanno lavorato.

Il tratto realizzato, tre chilometri di superstrada più 700 metri di viabilità di raccordo con due gallerie (150 e 100 metri) e due viadotti (da 400 e 200 metri alti più di 20 metri), è stata realizzata in due anni ed è costata circa 26 milioni di euro. Sono già stati affidati i lavori per la realizzazione della rampa di uscita che costerà circa 2 milioni di euro e sarà realizzata in sei mesi dall’inizio dei lavori. In attesa della bretella di collegamento è stata predisposta un’uscita provvisoria con semaforo che immetterà sulla provinciale 17, all’altezza del bivio di Penna Alta.