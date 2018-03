PRINCIPIO INCENDIO SU TRENO REGIONALE, NESSUN FERITO

PESCARA. Principio di incendio, con denso fumo nero, oggi pomeriggio, per un locomotore di coda del treno regionale Pescara-Sulmona, in transito nei pressi della fermata San Marco del capoluogo adriatico. Nessun problema per i passeggeri, circa 50, che sono stati trasferiti su un altro treno per proseguire il viaggio, ma a causa dell'incidente la circolazione tra Pescara Portanuova e Chieti è stata sospesa dalle 18 alle 19.20. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco. In seguito all'incidente si sono registrati rallentamenti fino a 90 minuti per cinque treni regionali; uno è stato cancellato e un altro treno è stato limitato nel percorso.