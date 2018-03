SCACCHI, A TERAMO PREMIO DEL CONI PER IL CAMPIONE DI 12 ANNI NICOLO’ ORFINI

SCACCHI. TERAMO. In occasione della Festa del Sport oggi alle ore 17.00 a Teramo nella Sala Consiliare della Provincia verrà premiato dal Coni, tra gli altri, il giovanissimo Nicolò Orfini, 12 anni di Roseto degli Abruzzi, per il titolo di Campione Italiano di Scacchi 2014 under 12 a tempo rapid, e che ha appena conseguito, in assoluto, il titolo di più giovane candidato maestro nella storia scacchistica abruzzese (punteggio 2024 Elo FIDE). Un onore per questo precocissimo atleta ed un riconoscimento alla sua continua nella crescita in questa disciplina, con le recenti conferme sul podio (2°) del torneo Florence Move di Firenze e col 6° posto nel forte torneo A di Siena. Sabato prossimo presso la Scuola Media di Cologna Spiaggia, nella mattinata, si terrà un torneo di scacchi tra tutte le varie classi della secondaria ed una simultanea finale tra la giovane promessa contro i vincitori ed insegnanti. Tra gli altri premiati in questa disciplina ci saranno anche il giovane Gabriele Di Marcantonio, Campione Italiano 2014 per la categoria Non Classificati, le ragazze del liceo Einstein di Teramo per la vittoria di categoria nei Campionati Giovanili Studenteschi di Scacchi 2014 tenutisi nel maggio scorso a Terrasini (PA), ed un grande riconoscimento al Maestro Internazionale Fabio Bruno, un icona nella storia scacchistica Italiana, recentemente qualificatosi 4° assoluto ai Campionati del Mondo over 50 di scacchi svoltosi a Katerini (Grecia). Quest'anno si svolgeranno per la prima volta a Montesilvano dal 28 giugno al 5 luglio 2015 i Campionati Italiani Giovani di Scacchi Under 16 a cadenza classica, che coinvolgeranno quasi 1000 giovanissimi scacchisti provenienti da tutta Italia con le loro famiglie e che si sfideranno presso il Palacongressi.