RIFIUTI: SEQUESTRATA EX DISCARICA A COLLECORVINO

COLLECORVINO. Il personale della polizia provinciale di Pescara, agli ordini del comandante Giulio Honorati, sta procedendo al sequestro della ex discarica situata in Contrada Caparrone a Collecorvino (Pescara) la cui capienza e' di 470mila metri cubi. Per la polizia provinciale non si e' provveduto alla messa in sicurezza in emergenza, alla bonifica e stoccaggio di presunti rifiuti liquidi e di percolato considerato che questo materiale sarebbe stato stoccato in quattro vasche senza autorizzazione al trattamento. La polizia provinciale ha eseguito una serie di indagini e sopralluoghi, prima di procedere al sequestro, di cui e' stato informato il sostituto procuratore di turno. Sulla discarica era stata presentata anche una denuncia ai carabinieri del Noe. L'area in questione si affaccia sul fiume Fino.