TERAMO .EMANATA L’ORDINANZA PER LA SOSTA IN VIA MARIO CAPUANI

TERAMO. E’ stata emanata dal Sindaco Brucchi, l’Ordinanza che disciplina la sosta in via Mario Capuani. L’Atto sancisce che da domani, 18 dicembre 2014, è consentita, nella fascia oraria 9.00 – 13.00 di tutti i giorni feriali, la sosta libera degli autoveicoli all’interno degli stalli appositamente segnati, per non più di 30 minuti consecutivi, con l’obbligo di esposizione del disco orario; una ulteriore sosta potrà avvenire non prima di 2 ore successive al termine della stessa.

L’ordinanza sancisce anche che nella stessa strada è consentita la sosta libera all’interno degli stalli indicati, per i soli autorizzati ZTL, nella fascia oraria 13.01 – 08.59 di tutti i giorni feriali, ad eccezione del Sabato in cui dalle ore 19.00 alle ore 23.59 sarà istituita l’Area Pedonale.

Inoltre, sempre nella stessa via Mario Capuani, nei giorni festivi, è consentita la sosta libera all’interno degli stalli, ma comunque destinata ai soli autorizzati ZTL, nella fascia oraria 00.00 – 23.59, ad eccezione della fascia 19.00 – 23.59, concomitante con l’attivazione dell’Area Pedonale.

Il provvedimento ordina anche la “Direzione obbligatoria a destra”, ad eccezione degli autorizzati ZTL e per la fascia oraria “09.00 – 13.00 giorni feriali”, all’incrocio di via G. Oberdan con via Mario Capuani; di conseguenza, nella fascia oraria 09.00 – 13.00 di tutti i giorni feriali è soppressa la ZTL per la sola via Mario Capuani, mentre in ordine alla sola circolazione nel tratto di via Guglielmo Oberdan compreso tra via Nazario Sauro e via Mario Capuani, il varco elettronico sarà posto in modalità “NON ATTIVO”, con presidio da parte della Polizia Municipale per regolamentare e selezionare l’accesso veicolare in piazza Martiri della Libertà e in via della Verdura.