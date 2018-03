MONTESILVANO, 5000€ DI BUONI ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ

CRONACA. MONTESILVANO. 5000 euro in buoni da 20 € ciascuno. È la somma messa a disposizione dal Comune di Montesilvano in occasione del Natale 2014 per le famiglie in difficoltà. Il progetto, che ha coinvolto la Caritas guidata da don Marco Pagniello, prevede la messa a disposizione di 250 buoni spesa.

Le modalità di accesso a tali agevolazioni sono state individuate dal PIS (Pronto Intervento Sociale). I buoni saranno messi a disposizione dalle parrocchie e dai centri sociali della città. «Si tratta di un piccolo contributo – ha dichiarato il sindaco di Montesilvano Francesco Maragno – che siamo riusciti a destinare alle famiglie in difficoltà. Abbiamo sentito il dovere di individuare delle, seppur piccole, risorse da investire per rendere almeno un po’ più sereno il Natale per la famiglie meno fortunate».

«Questo contributo – ha commentato don Marco Pagniello - si aggiunge al lavoro che la Caritas, soprattutto attraverso le parrocchie, porta avanti nel corso dell'anno per andare incontro alle necessità delle persone che vivono momenti di difficoltà».