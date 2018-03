FARMACEUTICA: INVITALIA E SANOFI, CONTRATTO SVILUPPO DA 34,7 MLN

ROMA. Invitalia e Sanofi hanno firmato un contratto di sviluppo grazie al quale l'azienda farmaceutica francese investira' nel nostro paese 34,7 milioni di euro, a fronte dei 4,3 concessi dall'Agenzia nazionale. I 34,7 milioni saranno destinati principalmente all'ampliamento produttivo del sito Sanofi di Scoppito, per l'acquisto di soluzioni tecnologiche e macchinari che consentiranno di portare in provincia de L'Aquila produzioni attualmente realizzate altrove. Sara' avviato, inoltre, un programma di sviluppo per introdurre, in via sperimentale, innovazioni di processo e di prodotto. Il progetto di ampliamento produttivo sara' completato entro giugno 2016.