WELCOME MATRICOLE 2014: FESTA DI BENVENUTO ALL’UNIVERSITÀ DI TERAMO CON ALESSANDRO PREZIOSI

UNIVERSITA’. TERAMO. «Realizzare il futuro in cui crediamo, è il sogno di oggi». È lo slogan scelto dall’Università degli Studi di Teramo per celebrare le nuove matricole iscritte all’Ateneo, attraverso una cerimonia dal titolo “Welcome Matricole 2014”, alla quale parteciperà anche l’attore Alessandro Preziosi.

L’ evento è stato pensato dal Servizio di orientamento in entrata, guidato da Christian Corsi, per accogliere le matricole che proprio in queste settimane hanno iniziato le lezioni del I semestre e per consegnare loro il tablet in comodato d’uso gratuito, che servirà per svolgere in modo innovativo le attività previste nella nuova didattica dell’Ateneo. “Welcome Matricole 2014” avrà inizio mercoledì 17 dicembre 2014 alle 11.30 nell’Aula Magna del Campus universitario di Coste Sant’Agostino alla presenza del Rettore dell’Università degli Studi, Luciano D’Amico, dei Presidi, della direttrice generale dell’Ateneo Maria Orfeo, del delegato all’orientamento in entrata Christian Corsi. Intrattenimenti musicali a cura degli studenti, saluto dell’attore Alessandro Preziosi, oltre alla consegna del tablet, saranno i momenti più significativi dell’evento, al quale prenderanno parte le prime 1000 matricole iscritte ai corsi di laurea triennali e magistrali a ciclo unico dell’Università degli Studi di Teramo.