SINDACO DI PRIMIO NOMINATO VICEPRESIDENTE NAZIONALE DELL’ANCI

CHIETI. Il Sindaco di Chieti, Umberto Di Primio, è stato nominato Vicepresidente Nazionale dell’ANCI – Associazione Nazionale Comuni Italiani - con Delega alla riforma della Pubblica Amministrazione, Politiche del Personale e Relazioni Sindacali.

Questa mattina, infatti, il Presidente Nazionale ANCI, Piero Fassino, durante il Consiglio Nazionale, in corso di svolgimento presso l’auletta dei Gruppi parlamentari a Roma, ha completato la composizione dell’Ufficio di Presidenza Nazionale con la nomina dei vicepresidenti.



Commentato il conferimento di un incarico così importante - è la prima volta, infatti, che un Sindaco della Città di Chieti andrà a ricoprire tale responsabilità all’interno dell’Associazione Nazionale Comuni d’Italia – ha dichiarato: «È una grande soddisfazione personale e per la città di Chieti. Un riconoscimento che non viene dato solo al mio lavoro ma alla città che rappresento tutta come sindaco.»