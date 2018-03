ABRUZZO. A seguito di quanto emerso oggi nella Conferenza di Servizi tenutasi presso la Regione Abruzzo, anche l’Abruzzo in via straordinaria ha deciso di anticipare i saldi al 3 gennaio, cosi come in altre sedici Regioni italiane e tra queste le Marche, il Lazio e il Molise, tenendo fede sempre al principio di unità per la partenza dei saldi.