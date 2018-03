PROVINCIA TERAMO RECLUTA CANTONIERI DAI CENTRI IMPIEGO

TERAMO. Per sopperire alla ultra decennale carenza di personale da adibire alla manutenzione quotidiana delle strade (ex cantonieri), la Provincia ha avviato una campagna di reclutamento fra i lavoratori iscritti nelle liste di mobilita'. E' stato chiesto ai Centri per l'Impiego di selezionare 22 Lsu; al momento hanno risposto all'appello in 15 ma il lavoro di selezione e' ancora in corso.

«Un aiuto significativo ai pochi cantonieri rimasti in servizio - spiega il presidente della Provincia,Renzo Di Sabatino. La carenza di operai sulle strade ha contribuito ad aggravare la situazione di dissesto di versanti e assetti stradali perche' e' venuto a mancare, negli anni, sia il monitoraggio costante che la pulizia di argini e canali di scolo: due condizioni che trasformano eventi atmosferici normali in piccole catastrofi».