POLSTRADA ARRESTA GIOVANE DI LANCIANO CHE RUBAVA AUTO

LANCIANO. Un giovane di Lanciano e' stato arrestato per furto di veicoli dalla Polstrada di Lanciano, in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del tribunale di Lanciano, Francesco Marino, nei confronti di A.D., 22 anni, di Lanciano. Gli agenti hanno rintracciato il giovane nella periferia di Chieti in un'abitazione occupata da alcuni cittadini di nazionalita' rumena. L'arresto e' stato chiesto dal pm di Lanciano Rosaria Vecchi, nell'ambito di una complessa indagine avviata nei mesi scorsi per i numerosi furti di veicoli messi a segno nel Frentano. Il giovane e' stato trasferito nel carcere di Lanciano in attesa dell'interrogatorio di garanzia.