IL PREMIO “PIANELLA D’ORO” ALLA PROF.SSA MIRA CANCELLI FALASCA

PIANELLA. Si terrà giovedì 18 dicembre alle 18.30, nel corso della seduta del consiglio comunale presso la sala consiliare “D.Cavallone”, la cerimonia per il conferimento del Premio di benemerenza “Pianella d’Oro”, riconoscimento destinato alle personalità che si sono contraddistinte nell’esercizio delle proprie funzioni, contribuendo a dar lustro e risalto alla Città in ambito culturale, artistico, scientifico, sportivo, politico e sociale.

Il Premio, una spilla da giacca in oro e ceramica con lo stemma comunale, assegnato al dott. Liberato d’Aloisio nella scorsa edizione, sarà consegnato alla Prof.ssa Mira Cancelli Falasca per le innumerevoli attività culturali promosse, mostrando un interesse costante nei più svariati settori, da quello artistico a quello storico-letterario, proponendo altresì numerose iniziative scientifiche in campo didattico.