ELEGIA PER LA VITA, IL DOCUMENTARIO DI SCURTI SULLA PESCARA DEGLI ANNI ’70

PESCARA. Si svolgerà martedì 16 dicembre al cinema Sant’Andrea la proiezione del docu-film Elegia per la vita, realizzato da Germano Scurti. Due le proiezioni: una mattutina riservata alle scuole, l’altra pomeridiana a ingresso libero per la città, si comincia alle ore 16. «Vi invito ad una proiezione speciale, credetemi davvero bellissima, stracolma di idee – sottolinea l’assessore alla Cultura Giovanni Di Iacovo - sulla Pescara creativa e culturale degli anni ‘70, in particolare l'esperienza di Convergenze, con un cameo su Pazienza e mille altri nomi e personaggi che attraversarono e animarono la vita culturale straordinariamente ricca e viva dell’epoca».

Germano Scurti, sociologo e musicista. Ha insegnato sociologia dell’arte all’Accademia di Belle Arti dell’Aquila e ora insegna al Conservatorio di musica di Lecce. Elegia per la vita è il suo primo documentario.