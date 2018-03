"IL BLUFF DELL'ENERGIA E L'INGANNO DELL' ECONOMIA", IL CONVEGNO DEL M5S A L’AQUILA

CRONACA. L’AQUILA. Giovedì 18 dicembre alle ore 17 presso il Centro Servizi Volontariato (via Saragat, zona Campo di Pile c/o Casa del Volontariato - L'Aquila) si terrà l' incontro pubblico "Il bluff dell'energia e l'inganno dell' economia", a cui saranno presenti parlamentari e consiglieri regionali del Movimento Cinque Stelle, per approfondire temi riguardanti «il saccheggio dei territori e l' indebitamento mondiale a danno e insaputa di tutte le popolazioni, subdolamente orchestrato da oligarchie politiche e finanziarie».

Interverranno l'economista Nino Galloni, membro effettivo del collegio dei sindaci all'Inps e il prof Francesco Cianciarelli, docente di Storia della Moneta. In tutta Italia è stata avviata la raccolta firme per il referendum sull'Euro ed in Piazza Duomo a L'Aquila e' stato allestito il banchetto informativo. Sono a disposizione inoltre i moduli per firmare presso la Segreteria del Comune di L'Aquila (sede Villa Gioia).