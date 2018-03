PROSTITUZIONE MONTESILVANO, FISSATA LA SANZIONE A 310 EURO

CRONACA. MONTESILVANO. E’ stato fissato a 310 euro l’importo della somma da pagare per la violazione dell’ordinanza sindacale relativa alle misure di contrasto e prevenzione del fenomeno della prostituzione. È quanto deliberato dalla Giunta del Comune di Montesilvano. L’ordinanza, firmata dal sindaco lo scorso 3 dicembre, impone il divieto assoluto su tutto il territorio comunale, per tutti i conducenti e occupanti di mezzi di trasporto che percorrono strade in prossimità di abitazioni, luoghi pubblici o demaniali o aperti al pubblico, di contrattare, concordare o anche solo di chiedere informazioni a persone dedite all’offerta di prestazioni sessuali o in atteggiamenti comportamentali che manifestino l’intenzione. L’ordinanza si intende violata anche semplicemente fermando il mezzo in prossimità dei soggetti o consentendo ad uno o più di loro di salire o di scendere dal mezzo stesso.«Ci auguriamo che la somma stabilita per la sanzione - commenta il primo cittadino Francesco Maragno – possa rendere più efficace l’ordinanza emessa per scoraggiare comportamenti che in qualche modo favoriscano la prostituzione. Combattere questo fenomeno significa favorire la sicurezza del territorio, ridare un decoro all’immagine di Montesilvano che ad oggi, purtroppo è danneggiata dalla prostituzione e tentare di restituire in qualche modo la dignità a queste donne ridotte in schiavitù».