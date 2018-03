FISCO: VENDE AUTO PER SOTTRARLA A EQUITALIA, DENUNCIATO

SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA. Rottama il fuoristrada per sottrarlo a Equitalia. Dalla vendita incassa gli stessi soldi che avrebbe dovuto dare al Fisco ma viene denunciato per distruzione e danneggiamento di cose sottoposte a sequestro.

A finire nei guai e' un 50enne di Sant'Egidio alla Vibrata (Teramo), conosciuto alle forze dell'ordine. L'uomo aveva avuto in custodia il suo Toyota che gli era stato sequestrato quando, durante un controllo alla circolazione stradale, fu trovato senza copertura assicurativa. Nel frattempo si era messa in moto Equitalia per recuperare le somme a ruolo visto che il contravvenzionato non aveva pagato la multa. Allo Stato avrebbe dovuto rendere circa duemila euro. Quando qualche giorno fa la prefettura di Teramo ha avviato la procedura per la confisca del veicolo ai fini della successiva vendita all'asta ed ha scoperto che il fuoristrada non c'era piu' e che era stato rottamato. Risultato: il proprietario del Toyota non solo non ha pagato il debito di duemila euro ma ha anche guadagnato la stessa cifra. Ora le indagini dei carabinieri sono tese ad accertare la posizione dello sfasciacarrozze.