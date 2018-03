PESCINA, MESSA IN SICUREZZA FRANA VIA UMBRONE

CRONACA. PESCINA. L’amministrazione comunale di Pescina annuncia che sono stati conclusi i lavori di messa in sicurezza del movimento franoso in via Umbrone. «Si è trattato di un intervento lungo e complesso che ha richiesto una fase di analisi attraverso uno studio geologico e geotecnico, per individuare le cause responsabili del movimento franoso, ed una, successiva, di progettazione dell’opera per la messa in sicurezza tramite la stabilizzazione ed il consolidamento dell’area. Si è definito un importante lavoro di consolidamento strutturale di difesa del suolo finalizzato alla messa in sicurezza ed alla mitigazione del rischio idrogeologico dell’area oggetto dell’intervento» spiega il sindaco, Antonio Iulianella. «Tenendo fede all’impegno assunto con la cittadinanza» prosegue «abbiamo risolto anche un problema della viabilità e siamo concentrati ad investire nell’area nuovi fondi, onde evitare ulteriori crolli e smottamenti».

«In questo senso, esprimiamo grande soddisfazione per lo stanziamento di € 400.000 riconosciuto al Comune di Pescina da parte della Regione Abruzzo per la realizzazione di interventi mirati al risanamento idrogeologico» interviene l’assessore ai Lavori Pubblici, Tonino Iulianella. «Questo finanziamento» conclude «è la concreta dimostrazione di attenzione e vicinanza verso i comuni da parte del Presidente della Regione Abruzzo, Luciano D’Alfonso, nella risoluzione delle criticità esistenti e nel miglioramento delle condizioni di sicurezza dei cittadini che vi risiedono».