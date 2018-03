INSULTA E MINACCIA DI MORTE MOGLIE DAVANTI A FIGLI E POLIZIA

PESCARA. Litiga con la moglie per la strada e davanti ai due figli piccoli comincia a strattonarla e insultarla, tanto che lei chiede aiuto a una Volante. Lui, 29enne pescarese, è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia. In Questura ha continuato a minacciare di morte la donna. Ora è nel carcere di San Donato. In casa dei due la Polizia ha trovato metadone e farmaci contenenti sostanze derivanti dall'oppio. La coppia è stata denunciata per possesso e smercio pregresso di sostanze narcotiche.