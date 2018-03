FINISCE IN UN BURRONE, RINTRACCIATA GRAZIE AL CLACSON

VASTO. Ritrovata in un burrone grazie al clacson. E' accaduto a una donna di Gissi che, diretta a Vasto, in contrada Zingaria di Monteodorisio è finita fuori strada con l'auto. Ha chiamato i Carabinieri, ma non riusciva a spiegare dove si trovasse. L'operatore del 112 le ha consigliato di suonare il clacson, un carabiniere e un poliziotto l'hanno rintracciata. Necessario l'intervento dei Vigili del fuoco per estrarla. I sanitari del 118, prestate le prime cure, l'hanno poi condotta in ospedale.