SABINA GUZZANTI A CHIETI CON IL MOVIMENTO CINQUE STELLE

POLITICA. CHIETI. Sabina Guzzanti arriva a Chieti in occasione della proiezione del Film #Latrattativa, che si terrà lunedì 15 dicembre alle ore 21 nella sala dell’auditorium Cianfarani (ingresso libero). La serata, organizzata dal Movimento Cinque Stelle e dal Meet Up Chieti 5 Stelle, sarà occasione per dibattere sui delicati temi trattati nella pellicola della Guzzanti . Ospiti della serata anche alcuni parlamentari penta stellati, Manlio Di Stefano, Giorgio Sorial, Daniele del Grosso e la capogruppo alla Regione Sara Marcozzi. Il film, presentato fuori concorso al Festival di Venezia 2014, ha come tema centrale la trattativa Stato mafia e la negoziazione tra lo Stato Italiano e Cosa nostra. La produzione ha avuto un periodo di quattro anni a causa del mancato riconoscimento di interesse culturale da parte dello Stato.