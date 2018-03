INPS: ENTE METTE A CONCORSO 15 STANZE PER CASA ALBERGO PESCARA

CRONACA. PESCARA. Il 5 dicembre e' stato pubblicato sul sito dell’Inps il bando di concorso per l'ammissione in ospitalita' residenziale presso le case albergo a gestione diretta di Pescara e Monte Porzio Catone. I soggiorni sono destinati ai pensionati Inps Gestione dipendenti pubblici e ai pensionati di altri enti e amministrazioni pubbliche, iscritti al Fondo gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, e ai loro coniugi conviventi (Decreto ministeriale 45 del 7 marzo 2007). Per la casa albergo "La Pineta" di Pescara, sono messi a concorso posti in ospitalita' residenziale nel numero di 10 stanze singole e 5 doppie. I richiedenti devono essere in situazione di completa autosufficienza psicofisica ed essere esenti da forme morbose che rendano la loro permanenza incompatibile con la vita comunitaria. Per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso e' necessario da parte del soggetto richiedente il possesso di un "Pin", utilizzabile per l'accesso a tutti i servizi in linea messi a disposizione dall'Istituto. Il Pin si puo' richiedere: on line, accedendo al sito istituzionale www.inps.it.