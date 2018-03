PALESTINA: RISOLUZIONE DEL M5S PER RICONOSCIMENTO STATO

POLITICA. ABRUZZO. Il vice presidente della Commissione Politiche internazionali del Consiglio regionale, Leandro Bracco, ha presentato una risoluzione affinché si possa giungere al riconoscimento della Palestina come Stato. «Con il mio provvedimento – sottolinea Leandro Bracco – chiedo al presidente della Giunta Luciano D’Alfonso di attivarsi presso il Governo nazionale per fare in modo che venga approvata una risoluzione che inneschi un processo di negoziato proficuo fra israeliani e palestinesi che garantisca la sicurezza a entrambe le parti, il rispetto e i diritti dei cittadini ma soprattutto la stabilità regionale». Il vice presidente Bracco prende spunto dalla decisione della Svezia, avvenuta a fine ottobre scorso, di formalizzare il riconoscimento della Palestina come Stato.