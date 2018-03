TERAMO. STATALE 80. CHIUSA LA GALLERIA FRONDAROLA

TERAMO. Traffico limitato sulla strada statale 80 “del Gran Sasso d’Italia”, lunedì 15 e martedì 16 dicembre a causa di lavori di manutenzione degli impianti tecnologici della galleria “Frondarola”, in corrispondenza dell’omonima frazione del Comune di Teramo. Per consentire lo svolgimento dei lavori il 15 e il 16 dicembre, nella fascia oraria compresa tra le 7:00 e le 17:00, si rende necessario parzializzare la carreggiata della strada statale 80 dal km 67,000 al km 67,470, con conseguente istituzione del senso unico alternato della circolazione.

Infine, lungo la strada statale 80 Racc. “di Teramo”, mercoledì 17 dicembre saranno effettuati i lavori di manutenzione degli impianti tecnologici nel sottopasso di Mosciano, nel comune di Mosciano Sant’Angelo, in provincia di Teramo.

Per consentire lo svolgimento dei lavori, dalle 7:00 alle 17:00 del 17 dicembre si rende necessaria la chiusura della corsia di marcia, alternativamente in direzione Nord e in direzione Sud, all’altezza del km 17,300 della strada statale 80 Racc.