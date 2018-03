MALTRATTA I GENITORI, UN ARRESTO A LANCIANO

CRONACA. LANCIANO. La Polizia di Stato martedì scorso ha tratto in arresto per i reati di maltrattamenti in famiglia e tentata estorsione un uomo di 35 anni. L’operazione è stata condotta dal personale del Commissariato di polizia di Lanciano che a seguito di attività investigativa ha riferito alla Procura i gravi comportamenti compiuti dall’arrestato. Il provvedimento restrittivo è scaturito dalle reiterate condotte di ingiuria e minacce poste in essere, in varie e frequenti occasioni, dall’indagato nei confronti dei propri genitori. L’arrestato avrebbe aggredito verbalmente e ripetutamente gli stessi infliggendo sofferenze fisiche e morali «tali da rendere mortificante la convivenza familiare ed intollerante la prosecuzione della stessa». In una occasione l’indagato ha minacciato di uccidere i propri genitori per costringerli a consegnargli una somma di denaro per effettuare degli acquisti personali.