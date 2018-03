VILLA ACERBO: «MOLTO BENE WORLD OF DINOSAURS! ORA SI PENSI AD UNA PROGRAMMAZIONE»

POLITICA. SPOLTORE. Il consigliere di opposizione, Edoardo Diligenti, interviene sulla Mostra dei Dinosauri che si sta svolgendo nei giardini di Villa Acerbo, a Caprara D’Abruzzo: «World of Dinosaurs è un’ottima occasione, una stupenda opportunità per tutta la comunità di Caprara, che sta riscuotendo il giusto successo. Oltre ai dinosauri, i numerosi visitatori hanno l’opportunità di riscoprire uno stabile di valenza storica lasciato all’abbandono. Infatti è fatto noto che Villa Acerbo ha bisogno di una programmazione a lungo termine che sia in grado di dare continuità al godimento di quei spazi, in termini ludici, economici ed occupazionali. Difatti l’evento è senz’altro una scossa per l’economia del paese e del circondario. Tuttavia non possiamo ne dobbiamo limitarci ad occasioni una tantum per riscoprire il pregio e il valore del patrimonio comunale, rappresentati in questo caso da Villa Acerbo, storico punto di riferimento, ormai da troppi anni nell’incuria».