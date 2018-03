ALL'ASILO OCCUPATO L’AQUILA IN DIFESA DEI BENI COMUNI: DIBATTITO E CONCERTO

CRONACA. L’AQUILA. Giovedì 11 dicembre, alle ore 18, l'Asilo Occupato sarà teatro di un dibattito dal titolo "Le lotte territoriali a difesa dei beni comuni". Nello spazio sociale di Viale Duca degli Abruzzi saranno diverse le realtà presenti che si battono in Abruzzo (e non solo) per la difesa del territorio da speculazioni e devastazioni ambientali. Saranno presenti Treble lu Professore (attivista No Tap Salento e fondatore dei Sud Sound System), il Comitato Cittadini per l'ambiente / No Tubo (Sulmona), il Comitato No Triv Abruzzo, il Comitato Marsicano No PowerCrop, Zona 22 (San Vito Chietino), il Comitato No biomasse (L'Aquila), Abruzzo Social Forum e Appello per L'Aquila. A seguire i Dabadub Sound System presentano Treble lu Professore in showcase, in uscita del nuovo singolo "Ora so". Storico fondatore del gruppo salentino Sud Sound System, Treble è oggi cantante solista e attivista nella dura battaglia che il Salento sta combattendo contro il progetto Tap, il mega gasdotto che potrebbe attraversare diverse regioni italiane. Apriranno la serata gli stessi Dabadub.