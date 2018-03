GOLE DI SAN VENANZIO DI NUOVO CHIUSURA

VIABILITA’. CASTELVECCHIO SUBEQUO. Da giovedì 11 dicembre (ore 10) e fino a venerdì 19 dicembre (ore 17) nuova chiusura per le Gole di San Venanzio. L’impresa CO.GE.PRI., nell’illustrare i lavori di realizzazione della galleria paramassi davanti la Centrale Enel, consistenti nella posa in opera di elementi prefabbricati, ha informato che durante la realizzazione dell’opera e per la tipologia di lavoro (che consiste nel posizionare tutti gli elementi per una lunghezza di 30 metri) non è consentita alcuna possibilità di operare a traffico aperto, pertanto occorre chiudere la strada per la durata di due settimane.

«Con questa ultima chiusura», commenta il presidente del comitato Pro Valle Subequana, «almeno per quest’anno e sino alla prossima primavera, a non dover più affrontare i disagi dovuti alle frequenti chiusure delle Gole di San Venanzio. Intanto l’Anas si è impegnata con la Provincia ad assicurare la viabilità della Provinciale 9 con mezzi spargisale».