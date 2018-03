PESCARA. DISSESTO IDROGEOLOGICO, DALLA REGIONE RISORSE PER 400.000 EURO

PESCARA. Con nota del 4 dicembre scorso il presidente Luciano D’Alfonso ha comunicato di aver assegnato alla città di Pescara un contributo di 400.000 euro per fronteggiare le criticità riguardanti il dissesto idrogeologico, che l’Amministrazione comunale aveva già sollecitato precedentemente. La risorsa sarà utilizzata dal Comune per affrontare la situazione di strada Fonte Borea, Colle del Telegrafo e via Catani. Le ultime due si aggiungono a Strada Colle Renazzo che è stata già oggetto dall’attenzione dell’Amministrazione attraverso le disponibilità economiche prelevate dal fondo di riserva. Ad oggi, quindi, già tre strade cittadine possono beneficiare di un intervento importante per fronteggiare gli smottamenti delle nostre colline.