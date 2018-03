INVESTITO DA UN'AUTO A MONTESILVANO, FERITO 72ENNE

PESCARA. Un 72enne è ricoverato nel reparto di Neurochirurgia dell'ospedale di Pescara per lesioni riportate dopo essere stato investito da un'auto mentre attraversava la strada, a Montesilvano (Pescara), all'inizio di via Chiarini. Per i rilievi sono intervenuti gli uomini della Polizia municipale. Stando alle prime informazioni, l'uomo stava attraversando nei pressi delle strisce pedonali, quando è stato travolto. E' stato ricoverato con una prognosi di 40 giorni.