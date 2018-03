10ELOTTO, VINTI A CASTELLALTO 53MILA EURO

ABRUZZO. Nel concorso del 9 Dicembre scorso di 10eLotto sono state oltre 2milioni e600 mila le giocate vincenti mentre il totale dall’inizio dell’anno arriva a quasi 364 milioni. Continua l’eccezionale performance del Numero Oro, la nuova opzione di gioco del 10eLotto, grazie al quale è stata ottenuta una vincita da 53.191,49 euro con 20 euro a Castellalto (TE). Il giocatore ha scelto l’estrazione ogni 5 minuti e ha confrontato in diretta sul monitor della ricevitoria i 6 numeri giocati, con i 20 estratti, indovinandone 6 su 6. La vincita è stata ottenuta presso la ricevitoria della Sig.ra Rosaria Ivana Rocci in via Nazionale, 180.

Il 10eLOTTO dall’inizio dell’anno ha generosamente premiato tutta l’Italia: sono stati infatti già distribuiti premi per oltre 2 miliardi e 500 milioni di euro su tutto il territorio nazionale e con l’ultimo concorso sono stati distribuiti oltre 19 milioni di euro.