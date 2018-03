A FRANCAVILLA ORDINANZA SINDACO CONTRO LA PROSTITUZIONE

FRANCAVILLA AL MARE. Il sindaco di Francavilla al Mare, Antonio Luciani, ha firmato l'ordinanza che punisce con multe fino a 480 euro i clienti delle prostitute. L'ordinanza prevede "la tutela delle strade comunali dai pericoli e dai disturbi alla circolazione derivanti dalla prostituzione su pubblica via". Si tratta di una ordinanza temporanea che avrà validità fino al 6 gennaio del 2015. Una analoga verrà poi firmata dal primo cittadino nel periodo estivo che va dal 15 giugno al 30 settembre del prossimo anno. Le vie interessate dall'ordinanza comunale sono: via Nazionale Adriatica Nord; via Alcyone; via delle Napee; Piazza Ionio; Piazza Tirreno; Piazza Mediterraneo.