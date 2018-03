MONTESILVANO. GIOVANE FERITA DURANTE UNA LITE IN FAMIGLIA TRA NIGERIANE

MONTESILVANO. Lite in famiglia, nel pomeriggio di ieri, a Montesilvano: due donne nigeriane - secondo le prime informazioni madre e figlia - sarebbero arrivate alle mani al culmine di un acceso diverbio in casa. La più giovane sarebbe stata colpita con un coltello all'addome; le sue condizioni, comunque, non desterebbero preoccupazione. Dopo le prime cure prestate dal personale del 118, la giovane è stata trasportata in ospedale, dove i medici, dopo averle applicato un punto di sutura, la terranno in osservazione. L'altra donna, con segni di trauma contusivo sul sopracciglio, ha rifiutato le cure mediche. Ad allertare il 112 sono stati alcuni vicini di casa. Sul posto i Carabinieri della Compagnia di Montesilvano, ora al lavoro per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto.