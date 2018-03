CEPAGATTI, CONSULTAZIONE POPOLARE PER LA SISTEMAZIONE DELLE STRADE

VIABILITA’. CEPAGATTI. L'amministrazione Comunale di Cepagatti, guidata dal sindaco Sirena Rapattoni, ha indetto una consultazione popolare per decidere in merito alla sistemazione di via delle Contrade. La consultazione si terrà domenica prossima, 14 dicembre, dalle ore 8 alle ore 16 presso il seggio appositamente costituito nei locali del Centro per Anziani di via Sant’Agata di Cepagatti.

Il progetto preliminare per la sistemazione della strada è stato approvato dal Consiglio Comunale di Cepagatti il 30 settembre scorso e prevede lavori, per un importo di circa 200mila euro, che comporterebbero l'allargamento della carreggiata, che resterebbe a doppio senso, e il taglio di circa trenta alberi di vario tipo. Per salvaguardare buona parte degli alberi, l'alternativa sarebbe di istituire un senso unico, a salire o a scendere, modificando l'attuale viabilità e le abitudini dei residenti.

Lo scrutinio verrà effettuato, nella stessa data della consultazione, in seduta pubblica, con inizio alle ore 16.30. presso il seggio stesso. «Visto che abbiamo questo strumento», spiegano il sindaco Sirena Rapattoni e il vice sindaco, Domenico Di Meo - «il consiglio comunale ha deciso democraticamente di far esprimere i residenti della zona, nel rispetto delle loro esigenze di spostamento. La proposta che riceverà la maggioranza dei voti verrà adottata al termine dei lavori di sistemazione della strada. Invitiamo, pertanto, tutti i cittadini interessati a recarsi al seggio, domenica prossima, per decidere direttamente su una questione che li interessa da vicino».