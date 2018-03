A FUOCO CAPANNONE IN DISUSO A PESCARA

PESCARA. Un incendio è scoppiato ieri sera, lunedì 8 dicembre 2014, in un grosso capannone in disuso di ortofrutta di via Magellano, nella zona della marina sud. A dare l'allarme alla sala operativa del 115 alcune persone che hanno visto fumo e fiamme, ma soprattutto avvertito un forte odore di bruciato.

In azione per domare il rogo due squadre dei vigili del fuoco con autoscale e autopompe. Sul posto si trovano anche i carabinieri e gli agenti della polizia municipale.

Si ignorano al momento le cause del rogo. Il capannone si trova a poche centinaia di metri da via Thaon de Revel dove due notti fa sono state incendiate tre autovetture.