TRE AUTO A FUOCO NELLA NOTTE A PESCARA, È UN ROGO DOLOSO

PESCARA. Tre auto a fuoco la tra sabato e domenica in via Thaon de Revel nella zona della marina sud a Pescara in un rogo doloso: come appurato dagli investigatori chiamati dai vigili del fuoco accorsi alle 3.30 per domare le fiamme, attaccata alla ruota posteriore di una auto c'era una bottiglietta di plastica con residui di liquido infiammabile. Probabilmente l'obiettivo dell'incendio era una Golf che ha preso fuoco, con le fiamme che hanno poi investito una Ford Fiesta e parzialmente una Fiat 500 oltre ad un tendone di plastica.

Le indagini sono affidate agli agenti di Squadra Volante e Squadra Mobile. In via Thaon de Revel hanno operato anche gli agenti della polizia scientifica. I proprietari delle auto, ascoltati in mattinata dagli inquirenti hanno riferito di non aver mai ricevuto minacce.