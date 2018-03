MONTAGNA: 64ENNE TROVATO MORTO NELL'AQUILANO

L’AQUILA. Un uomo di 64 anni, G.M., e' morto durante un'escursione in montagna nella zona di Ricca di Botte. Il corpo senza vita e' stato trovato alle 6 di questa mattina da una pattuglia del Soccorso alpino della Guardia di Finanza dell'Aquila, impegnata in operazione di ricerca insieme ai vigili del fuoco, Forestale e volontari del Soccorso alpino e speleologico d'Abruzzo (Cnsas). L'uomo era scomparso nella tarda serata di ieri. Era uscito per effettuare un'escursione su Monte Serrasecca nel Comune di Carsoli (L'Aquila). Il figlio non vedendolo tornare per cena ha dato immediatamente l'allarme. Il 64enne probabilmente e' stato colpito da un malore durante l'escursione. I soccorritori lo hanno trovato in una zona inaccessibile ai mezzi di soccorso ed e' stato dunque necessario trasportarlo in barella per oltre due ore, fino alla strada.