UNIVERSITARI SPAGNOLI: 7 GIOVANI DENUNCIATI DALLA POLIZIA

CRONACA. TERAMO. E’ finita con la denuncia degli Agenti della Polizia di Stato nei confronti di 7 giovani universitari spagnoli l’ennesima “notte brava” degli studenti di un appartamento in via della Pinacoteca di Teramo. Già da giorni i condomini dello stabile lamentavano schiamazzi e musica ad alto volume fino a notte fonda, che impedivano anche di dormire. Nonostante i ripetuti inviti rivolti ai giovani universitari dell’Erasmus al “vivere civile” e, dunque, a rispetto del riposo altrui soprattutto di notte, i ragazzi non si sono dati una calmata. Alle 3 della notte scorsa, una condomina, svegliata da un forte rumore proveniente dall’appartamento sottostante in cui i giovani ancora vociavano, ha chiamato il 113 e i poliziotti della Volante, giunti subito sul posto, hanno riscontrato che all’interno vi erano i 4 coinquilini ed altri 3 amici, tutti spagnoli.

Identificati, i 7, con età compresa tra 23 e 25 anni, sono stati denunciati all’autorità giudiziaria per molestie e disturbo delle persone. Come negli anni scorsi non sono pochi gli episodi similari in città che vedono protagonisti studenti esteri presenti per il progetto “Erasmus.