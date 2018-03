TABACCAIA SVENTA RAPINA CON LO SCACCIAMOSCHE

TERAMO. Sventata rapina ieri sera in una tabaccheria del centrale corso Porta Romana a Teramo. La titolare dell'esercizio pubblico, Carla Vallone, è riuscita a mettere in fuga un giovane rapinatore armato di coltello, brandendo uno scacciamosche. Il rapinatore solitario si è presentato in tabaccheria poco dopo le 19,00 e ha minacciato la proprietaria, tentando di raggiungere la cassa per arraffare il denaro. La reazione della donna è stata però veemente: si è scagliata contro il giovane roteando lo scacciamosche e gridando. E' riuscita a confonderlo e a costringerlo alla fuga: il giovane ha perfino perso per strada il coltello che teneva in mano, poi rinvenuto e sequestrato dagli agenti della squadra volante intervenuti per le indagini.