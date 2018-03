FRANCAVILLA, BUONI SPESA PER NATALE ALLE FAMIGLIE BISOGNOSE

SOCIETA’. FRANCAVILLA AL MARE. In occasione delle festività natalizie, l'Amministrazione Comunale, con atto di Giunta Municipale n. 365 del 27.11.2014, ha deliberato l’erogazione di Buoni Spesa in favore di nuclei familiari con disagio economico e residenti nel Comune di Francavilla al Mare, in base al numero dei componenti dello stesso così sottoelencati: nucleo composto da una sola persona: buono spesa di 30 euro; nucleo composto da due persone: buono spesa di 50 euro; nucleo composto da tre o più persone: buono spesa di 60 euro.L’intervento è rivolto ai nuclei familiari di cui alle lettere a/b con ISEE 2013 pari o inferiore a 5.000 euro; ai nuclei familiari di cui alla lettera c con ISEE 2013 pari o inferiore a 3 mila euro.Gli interessati possono ritirare il modulo di domanda presso l’Ufficio Servizi Sociali del Comune nei giorni lunedì, mercoledì, venerdì dalle ore 9.30 alle ore 11.30 e nei giorni martedì e giovedì dalle ore 15.15 alle 16.15.La domanda, completa di attestazione ISEE redditi 2013 e documento di identità (in copia), deve essere presentata presso l’Ufficio Servizi Sociali nei giorni lunedì, mercoledì, venerdì dalle ore 9.30 alle ore 11.30 e il martedì e giovedì dalle ore 15.15 alle ore 16.15 fino al 19.12.2014; le domande pervenute oltre questo termine non saranno considerate valide.