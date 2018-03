GIULIANOVA. 21ENNE TROVATA CON MEZZO CHILO DI MARIJUANA

GIULIANOVA. Trovata in possesso, due volte in pochi giorni, di marijuana per complessivi sette etti. La seconda volta, una giovane 21enne di Giulianova è stata arrestata dai Carabinieri della stazione di Mosciano e dai colleghi del nucleo operativo della compagnia di Giulianova, per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti. La giovane, Sara Verona, è stata fermata dai militari a bordo della sua auto, in compagnia di un coetaneo. La perquisizione personale ha permesso di trovare otto grammi di marijuana, divisi in dosi pronte per la vendita, mentre il giovane che era con lei, di origini calabresi, ne aveva 170. La perquisizione è stata estesa all'abitazione della ragazza e qui è stato trovato mezzo chilogrammo della sostanza stupefacente, oltre ad un bilancino di precisione. La detenzione di altri due etti di droga era stata accertata dai Carabinieri nei giorni scorsi.